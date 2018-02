L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Les financements européens à Limoges

le vendredi 9 mars 2018

“Les experts à Ester” sont de retour le vendredi 9 mars à Limoges. Les start-up, TPE et PME pourront s’entretenir durant une heure (sur rendez-vous) et en toute confidentialité, avec un conseiller spécialiste en “Financements européens”.

+ Cet événement est organisé par Ester Technopole et l’ADI Nouvelle-Aquitaine (membre d’enterprise Europe Network).

Inscriptions : christine.tixier@ester-technopole.org