79 - Les clés de la conduite du changement...

le mardi 6 mars 2018le jeudi 8 mars 2018

Le prochain P’tit Déj organisé par la CCI Deux-Sèvres, en partenariat avec le Crédit Mutuel, aura lieu le mardi 6 mars à Niort et le jeudi 8 mars à Thouars. Il aura pour thème “Management : les clés de la conduite du changement” et sera animé par Gérald Devémy du cabinet de conseil rochelais GDE-Management. Cet intervenant expliquera comment se remettre en question face aux nouvelles générations et appréhender le changement comme une évolution pour l’entreprise.

Inscriptions : 05 49 28 79 78