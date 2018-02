33 - Salon Autonomic Atlantique à Bordeaux

du jeudi 8 mars 2018 au vendredi 9 mars 2018

Le salon Autonomic Atlantique - handicap, grand âge, maintien à domicile - se déroulera le jeudi 8 et le vendredi 9 mars au Parc des expositions de Bordeaux (Hall 1). Des produits et/ou des prototypes fonctionnels innovants en rapport avec la dépendance y seront présentés. Plusieurs conférences avec différents intervenant sont également prévues : “Etre aidant et travailler”, rencontre animée par le groupe Macif, “Accompagner les personnes en situation de handicap mental vers l’autonomie grâce aux tablettes numériques” avec Auticiel (solutions numérique pour l’autonomie et l’apprentissage)... Et des thématiques concernant plus particulièrement l’habitat et l’innovation seront aussi développées : “L’autonomie au travers de la technologie” avec Proteor (fabricant et distributeur de prothèses , de technologies pour l’orthopédie et d’aides électroniques), “Approche innovante d’un bailleur social, adaptation du logement senior” avec Logévie (spécialiste du logement social senior), présentation de l’association Autonom’Lab (groupement d’intérêt public innovant) dont la mission est de répondre aux enjeux du bien veillir....

Inscriptions : www.autonomic-expo.com