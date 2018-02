33 - Salon professionnel CYCL’EAU à Bordeaux

du mercredi 21 mars 2018 au jeudi 22 mars 2018

CYCL’EAU, le salon régional professionnel dédié à la gestion de l’eau en Adour-Garonne, se déroulera le mercredi 21 et le jeudi 22 mars au Hangar 14 à Bordeaux (l’hebdo/APS n° 2065). Cet événement est organisé par l’association CYCL’EAU Le Salon en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, Bordeaux Métropole, le Syndicat des eaux Charente-Maritime, SMDE 24 ET EAU 47. Le thème retenu pour cette 2e édition est “Eau et territoires”. Plus de 2 000 visiteurs sont attendus.

Objectif. Réunir les acteurs régionaux du secteur afin d’aborder localement les enjeux nationaux de la gestion de l’eau (financement des investissements à réaliser sur les réseaux, risques sanitaires, fuites massives...) Il s’agira notamment cette année “d’approfondir les réflexions liées à la préservation de la ressource en Adour-Garonne et préparer l’avenir des territoires” et “faire émerger des solutions pour un meilleur acheminement de l’eau en milieu rural et en milieu urbain”.

Programme. Sur une surface d’exposition, qui a été doublée cette année pour atteindre 5 400 m2, plus de 90 exposants seront réunis : organismes publics, fédérations & maîtrise d’ouvrage, réseaux de négoce, canalisateurs et industries de pose, maîtres d’œuvre & réseaux entreprises, industriels et entreprises privées, compagnies fermières. Pendant ces 2 jours, des conférences et tables rondes animées par des experts du secteur aborderont de grandes thématiques définies lors de réflexions menées par les membres du Comité de pilotage 2018 : “Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau” (Quels sont les bénéfices attendus de la mise en place d’un PGSSE ?) ; “Réutilisation des eaux usées (REUSE)” (Présentation de l’étude de l’agence de l’eau et d’Ecofilae sur la REUSE) ; “Urbanisme et eau” ; “Eaux pluviales” (Enjeux, solutions techniques et environnementales sur le territoire de Vichy Communauté) ; “Gestion patrimoniale de la ressource (Enjeux techniques, environnementaux, politiques et financiers) ; “Usagers” (Nouveaux comportements, nouveaux modes de consommation) ; “Innovation” (présentation de projets) ; “Milieux aquatiques” (Grand cycle de l’eau et gestion quantitative des ressources sur le territoire). Au chapitre des nouveautés, des ateliers animés par des exposants permettront de présenter des innovations et de réaliser des démonstrations. Egalement, des espaces privatifs seront prévus en vue “d’optimiser les rencontres entre professionnels”.

+ A préciser que l’événement est dorénavant dupliqué sur d’autres bassins hydographiques, à Vichy (6 et 7 juin) et à Strasbourg (3 et 4 octobre).

Information et inscriptions : www.cycleau-lesalon.org