33 - Bordeaux : Aquibat, le salon des pros du BTP

du mercredi 14 mars 2018 au vendredi 16 mars 2018

Aquibat, le salon des pros du BTP, se tiendra du mercredi 14 au vendredi 16 mars au Parc des Expositions de Bordeaux. Pour cette nouvelle édition, organisée par Congrès et expositions de Bordeaux (CEB - lire par ailleurs le 16h/APS n° 3458), le programme a été co-construit avec un comité technique, composé d’un expert et de 15 organismes professionnels, qui a identifié 5 grandes thématiques pour structurer le salon : l’innovation, les opportunités marché, le numérique, les matériaux et l’énergie. Cet événement bisannuel avait accueilli en 2016 près de 15 000 professionnels.

Objectif. Etre une “plate-forme de rencontres et accélérateur de business” pour les acteurs de la filière BTP de la région Sud-Ouest. Etre un lieu de découverte “de toutes les évolutions et innovations de votre secteur” (modélisation des données, réalité virtuelle, domotique, nouveaux matériaux et engins...).

Programme. Près de 350 exposants régionaux et nationaux seront réunis sur un espace d’exposition de 20 000 m2. Celui-ci sera organisé en 5 pôles : Gros œuvre / Second œuvre / Equipements techiques et nouvelles énergies / Gros Matériel / Services et partenaires. Au sein du Village de l’innovation piloté par le pôle CREAHd (Construction ressources environnement aménagement & habitat durables), des présentations ainsi que des démonstrations seront organisées par des entreprises innovantes (environ une quarantaine) rassemblées sur cet espace de 300 m2. Chacune d’elle mettra en avant un produit ou une solution en lien avec le BTP et les thématiques suivantes : Applications numériques - Immersion & réalité virtuelle - Robotique, cobotique & drônes - Matériaux & équipements - Energies & nouvelles technologies - Aménagement & infrastructures. Un espace d’affaires, pour réaliser des rendez-vous d’affaires en one to one, un espace de démonstration d’engins en fonctionnement, le Techno show, et un Forum “pour des interventions brèves et pragmatiques sur des sujets d’actualité” feront également partie des lieux mis en place sur le salon pour faciliter les échanges. Pendant ces 3 jours, à signaler également que plusieurs conférences et tables rondes sont prévues avec différents intervenants : “L’artisan et l’architecte” avec le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine, “Passer de l’entreprise traditionnelle de bâtiment à l’entreprise innovante” avec la FFB Nouvelle-Aquitaine, “Energie et bâtiment, les enjeux d’innovation” avec ADI Nouvelle-Aquitaine et le cluster Energie Stockage, “Reconversion de l’ancienne distillerie Marie Brizard : démarches partagées pour la qualité architecturale, patrimoniale et urbaine” avec Bordeaux Métropole, “Bien utiliser le bois dans la construction” avec le FCBA et le CODEFA, “Retours d’expérience sur les matériaux et isolants biosourcés” avec AQC, “Demain le bâtiment digital” avec Qualibat, “Les enjeux de la robotisation dans le BTP” avec le Pôle CREAHd et FFB Nouvelle-Aquitaine, “Build back better, construire et reconstruire avec une conception résiliente” avec le Cobaty (voir ci-dessous)... Enfin, à signaler que la soirée exposants aura lieu lors de la nocturne programmée le jeudi 15 mars.

Information : www.aquibat.fr