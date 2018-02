L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Après la réforme, le défi RH des DG de communautés

le jeudi 1er mars 2018

L’association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) organise un colloque national, le jeudi 1er mars à Pau. Il portera sur le thème “Après la réforme, le défi RH des DG de communautés”. L’objectif de cette journée ? Proposer “aux cadres territoriaux des outils et des méthodes favorisant le déploiement et le pilotage d’une administration locale efficace au service de nos concitoyens” suite aux récentes réformes territoriales. Et en matière de RH, il est notamment constaté que les profils des agents se diversifient et “induisent des besoins et des attentes managériales très divers et présupposent l’élaboration de stratégies spécifiques” (gestion du personnel/recrutement). Dans cette perspective, plusieurs points seront développés : “Les enjeux RH de la réforme” ; “L’absentéisme pour raison de santé” ; “Réussir sa transformation RH” ; “La gestion stratégique des départs en retraite” ; “L’organisation du temps de travail”...

Inscriptions : www.adgcf.fr