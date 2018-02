33 - Rencontre collaborative : La mobilité intelligente

le jeudi 1er mars 2018

Le cluster Topos* du pôle d’excellence du numérique Digital Aquitaine organise une rencontre intitulée “Collaborations entre universitaires et industriels autour de la mobilité intelligente”, le jeudi 1er mars à Talence. Au programme tout d’abord, la présentation de Bordeaux INP (labos, chaire ITS) et les modalités de collaboration par la SATT Aquitaine. Puis seront ensuite exposés 2 projets significatifs des laboratoires : “Projets transports intelligents du laboratoire IMS (notamment l’OpenLab avec PSA)” par Pierre Melchior, maître de conférences HDR Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA ; “Projet Serena” (amélioration des communications sur route avec le déploiement de nouveaux services, et en particulier ceux nécessaires pour le véhicule autonome) par Francine Krief, directrice adjointe du LaBRI. Annoncée également, une session “Pitch de 3 membres de Topos : appel à contribution pour présenter vos problématiques ou projets en cours avec verrous aux chercheurs du LaBRI, de l’IMS et de l’IMB”. A préciser enfin que cet événement se terminera par un networking.

+ *Le cluster Topos regroupe une cinquantaine de membres actifs aquitains ayant des compétences en matière de systèmes de transport intelligents (ITS), de navigation et de localisation par système de satellites (GNSS).

Inscriptions : www.digital-aquitaine.com