33 - Vin : 16e matinée des œnologues de Bordeaux

le vendredi 16 mars 2018

L’association des œnologues de Bordeaux (2 600 œnologues répartis dans plus de 35 pays) organise la Matinée des œnologues, le vendredi 16 mars à Cenon. Cette 16e édition s’articulera autour du thème “Le vin : une histoire d’eau”. Les œnologues aborderont la thématique de l’eau et son rôle dans la culture de la vigne, la qualité des raisins mais aussi dans la préparation des bouillies phytosanitaires et la gestion de la consommation au chai. Plusieurs intervenants sont annoncés : Alain Blanchard, (directeur de l’Institut des sciences de la vigne et du vin), Didier Swingedoux (chercheur CNRS, Université de Bordeaux - UMR Epoc), Jean-Marie Viaud (géopédologue consultant spécialisé dans l’étude des sols), Vincent Renouf (directeur Chêne services), Aurélien Berthou (ingénieur viticulture-œnologie, Fruition Sciences), Alexandre Pons, (chercheur pour la tonnellerie Seguin Moreau)...

Inscriptions : www.oenologuesdebordeaux.com