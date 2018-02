L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - Comment bien démarrer son entreprise ?

le lundi 12 mars 2018

La CCI de la Rochelle organise un atelier intitulé “Comment bien démarrer votre entreprise ?”, le lundi 12 mars à La Rochelle. Il s’adresse aux porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise et aux nouveaux chefs d’entreprise ayant moins d’une année d’activité. Il s’agira avant tout d’évoquer comment préparer son organisation au quotidien de sorte à se donner toutes les chances de démarrer dans les meilleures conditions. A l’issue de cet atelier, les participants se seront familiarisés avec les règles et les particularités de l’entreprenariat, sauront comment maîtriser la phase de démarrage de l’activité, garder le contrôle des objectifs à atteindre, créer des indicateurs de suivi et seront en capacité de prévenir l’isolement.

Inscriptions : m.robin@larochelle.cci.fr