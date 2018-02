33 - Propriété intellectuelle et Internet des objets

le mercredi 7 mars 2018

Les pôles de compétitivité ALPHA-RLH (Route des Lasers & des Hyperfréquences), Aerospace Valley et Agri Sud-Ouest Innovation, programment un atelier sur le thème “La propriété industrielle et Internet des Objets”, le mercredi 7 mars à Pessac. En terme de propriété industrielle, le monde de l’IoT (Internet of Things) et de l’intelligence artificielle pose de nouveaux défis. Il s’agira notamment d’aborder, avec des experts, comment protéger son innovation et les bonnes pratiques à adopter. Dans cette perspective, des présentations de dispositifs d’accompagnement sont prévus et une table ronde réunira des PME qui témoigneront sur le sujet. + Cet événement est organisé en partenariat avec Brevalex, l’INPI, l’Association Française des Pôles de Compétitivité (AFPC), et l’ADI Nouvelle-Aquitaine. Il s’inscrit dans le cadre du projet VIP4SME (Value Intellectual Property for SMEs) “dont l’objectif principal est d’améliorer de manière durable les services en Propriété Intellectuelle fournis aux PME afin de leur permettre de mieux comprendre la valeur du capital intellectuel qu’elles créent et dont elles sont propriétaires, mais aussi de définir des stratégies et des pratiques de gestion pour transformer ce capital en valeurs commerciales et gagner en compétitivité”.

Inscriptions : www.alpha-rlh.com