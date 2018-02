L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Le véhicule autonome en milieu urbain

le mardi 20 février 2018

Digital Aquitaine avec la participation des adhérents du cluster TOPOS organise, en partenariat avec l’agence de développement et de l’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine et Unitec, un atelier dédié à la restitution du dossier de veille “Le véhicule autonome en milieu urbain”, le mardi 20 février à Talence. Plusieurs interventions sont prévues : ENSEIRB-MATMECA (Mohamed Mosbah), Bordeaux Métropole, Unitec (Alexandre Bertin pour la restitution de l’étude), AKKA (Mathieu Dalla Costa), Geosat (Cedrik Ferrero) et le Cerema (Lionel Prévors). La conclusion, par Bordeaux Métropole, portera sur le thème “vision et avenir sur le territoire”.

+ Unitec produit deux fois par an des dossiers de veille, dont l’objectif est de fournir une analyse des grandes tendances numériques qui bouleversent le monde économique.

Inscriptions : contact@digital-aquitaine.com