87 - Technique : Céramiques et traitement de surface...

le jeudi 8 mars 2018

Le Pôle européen de la céramique organise une journée technique intitulée “Céramiques et traitements de surface - dépôts voie sèche”, le jeudi 8 mars à Limoges. Les céramiques offrent des propriétés qu’il est difficile de trouver dans les matériaux courants : résistance aux températures élevées, dureté et résistance à l’usure par abrasion ou l’isolation électrique “ou alors même la combinaison de toutes ces propriétés”. Daniel Bernard, gérant de la société creusoise TCPP (Traitements composites poudres et process) fera notamment le point sur les propriétés des céramiques et la mise en forme de revêtements céramiques épais ou minces par procédés voie sèche. Il présentera en détail les divers procédés de projection (plasma, flamme, HVOF, arc-fil, canon à détonation, cold spray) ainsi que des procédés sous vide (PVD arc électrique, magnétron sputtering, EBPVD). Et des exemples d’applications qui “sont très nombreuses et intéressent tous les secteurs de l’industrie” illustreront le sujet. Cette rencontre se terminera par une session de questions/réponses avec les participants. A préciser que des entretiens BtoB pourront aussi être réalisés.

Cette journée technique s’adresse aux bureaux d’études, méthodes, maintenance et R&D.

Inscriptions : contact@cerameurop.com