16 - Atelier : Communication environnementale

le lundi 26 février 2018

Dans le cadre de sa mission d’animation de réseau, le Pôle Eco-Industries organise pour ses adhérents et ceux d’Aquitaine Croissance Verte et du Pôle Environnement, un atelier le lundi 26 février à Angoulême. Il portera sur thème de la “Communication environnementale”. L’objectif ? “Sur la base des points forts et points faibles de son offre commerciale, savoir comment communiquer sur les performances environnementales de son produit selon les cibles visées”. Au programme : présentation des différents outils et pistes de communication disponibles ; savoir analyser ses propres communications environnementales “produits” et celles de ses concurrents ; identifier des pistes pour consolider ses communications environnementales “produits”. Il est prévue en fin de rencontre d’engager une réflexion collective en fonction des demandes et des besoins des participants. Et, des perspectives seront émises en vue d’une mise en œuvre individualisée.

Inscriptions : Damien Deletraz 05 49 44 76 69