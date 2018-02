19-33-64-86 - Conférence : CETA Europe - Canada : Quels avantages pour votre entreprise ?

CCI International Nouvelle-Aquitaine organise avec le réseau Entreprise Europe, la Douane, la Direction générale du Trésor/DIRECCTE et Business France une conférence sur le thème “CETA Europe - Canada : Quels avantages pour votre entreprise ?”. Elle est programmée dans 4 villes de la région. Rendez-vous le mercredi 7 février à Bordeaux (CIVB), le jeudi 8 février à Pau (CCI Pau Béarn), le mardi 5 juin à Brive (CCI Corrèze) et le mercredi 6 juin à Poitiers (CCI Vienne).

Objectif. Découvrir les opportunités que ce nouvel accord offre à l’export et “sécurisez et simplifiez vos échanges de marchandises et de services avec le Canada”.

Programme. La CCI International Nouvelle-Aquitaine ouvrira la conférence et laissera ensuite la parole à la direction générale du Trésor/DIRECCTE qui se chargera de faire une présentation général du CETA. Puis, la direction régionale des Douanes de Bordeaux/Bayonne/Poitiers abordera comment “Devenir exportateur enregistré (REX) pour bénéficier des avantages commerciaux du CETA. Enfin, Business France se chargera de faire une présentation du marché canadien.

+ CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) est un nouvel accord économique et commercial qui lie le Canada et l’Union européenne. Il est entré en application provisoire le 21 septembre dernier.

Inscriptions : www.nouvelle-aquitaine.cci.fr